«الداخلية» تضبط 16 ألف مخالفة ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 16328 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ16283 شخصا.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وجرى تحرير 1080 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 640 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 7751 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وصدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.