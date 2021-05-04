بالأرقام.. مخصصات دعم المزارعين والمواد البترولية في الموازنة الجديدة

كشف تقرير لوزارة المالية حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، يقدر بنحو 665 مليون جنيه، وذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين.

وتعمل الدولة على دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور و مبيدات، بالإضافة إلى تحمل جانبًا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية والمساهمة في خفض أسعار التقاوي وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة في سبيل لك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.



ويتمثل الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالي 2021-2022، في فرق سعر الفائدة لقروض الإ نتاج النباتي، وهي مستحقات البنك الزراعي المصري، والتي تقدر بـ 600 مليون جنيه، إضافة إلى مساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن 50 مليون جنيه، وصندوق الموازنة الزراعية 15 مليون جنيه.

وتبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 نحو 18.411 مليون جنيه، مقابل نحو 28.193 مليون جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2020-2021، بخفض قدره 9.782 مليون جنيه بنسبة خفض قدرها 34.7%.



ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحملة الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي، سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.