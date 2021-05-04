ضبط 805 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، في ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، نتج عنها تنفيذ 805 أحكام قضائية.

وتلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح ضباط الشرطة التابعين للمديرية في ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام خلال حملة أمنية مكبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتنفيذ 805حكمًا قضائيًا.

وجاءت الأحكام كالتالي: 144 حبس جزئي، و29 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 398 أحكام غرامات، و230 أحكام المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء عصام عثمان، وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي أطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان..

جدير بالذكر أن الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، شهد تحديدًا بعد 2 كيلو من قرية غرب أسوان، صباح أمس الأثنين، وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص، ماأسفر عن أصابة 13 شخص، ومصرع 2 أخرون، وجاري نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي على بعد 2 كيلو من قرية غرب أسوان، ما أسفر عن ماأسفر عن أصابة 13 شخص، ومصرع 2 أخرون، وعلى الفور توجهت تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.