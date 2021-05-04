الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا: إعطاء 17.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء إجمالي 17.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 412 ألفا و166 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75 في المئة من السكان بلقاح من جرعتين.
 

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 17 أسبوعا.

 

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 54ر3 مليون حالة، ووصل عدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 78 ألفا و 293، ومر عام و13 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في أسبانيا.
 

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أمس الاثنين، أنه تم إعطاء إجمالي 16.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.
 

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 419 ألفا و669 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75 في المئة من السكان بلقاح من جرعتين.
 

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 17 أسبوعا.
 

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 52ر3 مليون حالة، ووصل عدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 78 ألفا و216.


ومر عام و13 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في أسبانيا، يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

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