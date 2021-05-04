«القومى للترجمة» يمد باب التقديم لجائزتى ثروت عكاشة للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن مد باب التقدم لجائزتي ثروت عكاشة لترجمة الفنون من اللغة العربية وإليها وذلك حتى ٢٠ مايو الجاري.

أولا: الجائزتان، جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون من العربية، وجائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون إلى العربية، وقدرهما مكافأة مالية خمسون ألف جنيه مصري لترجمة الفنون من العربية، وثلاثون ألف جنيه مصري لترجمة الفنون إلى العربية، ودرع تذكارية، وشهادة تقدير.

ونوه المركز عن أنه تقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية والمترجمين والناشرين، علما بأن قيمة الجائزة تمنح كاملة للمترجم.

وحدد المركز الشروط كالتالي، أن يكون العمل مترجما ومنشورا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية، أن يكون العمل المترجم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية، أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، أن تكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة، أن يلتزم العمل المترجَم بالحدود الاصطلاحية الدقيقة المُجمَع عليها لدى المتخصصين في مجالات الفنون البصرية والسمعية، من اصطلاحات أسلوبية، وتقنية، وجمالية، وتاريخية، ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة أخرى في الوقت، ولا يجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة.

أما عن الأوراق المطلوبة فهي نموذج المشاركة في الجائزة (أمانة الجائزة بالمركز/على الموقع الرسمي)، تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد على ألف كلمة، سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة، خمس نسخ من العمل الأصلي وخمس من الترجمة (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل أو لم يفز).

وفي الأخير ذكر المركز أن أمانة الجائزة تستقبل الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز بإدارة التدريب والجوائز يوميًا وحتى ٢٠ مايو الجاري يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً كل يوم عدا الجمعة والسبت، ولن يلتفت للأعمال أو الترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.