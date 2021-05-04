108.7 مليار للسلع.. تفاصيل مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة

تقدر اعتمادات الدعم في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 بنحو 321.301 مليار جنيه "4.5% من الناتج المحلي الإجمالي" مقابل نحو 326.280 مليار جنيه" 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2020/2021 بخفض قدره 4.979 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 1.5%.

- توزيع اعتمادات الدعم



وتوزع اعتمادات الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية في مشروع موازنة السنة المالية 2021/2022 على النحو التالي:

الدعم السلعي 108.798 مليارات جنيه، و الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية 181.715 مليار جنيه، الدعم و المنح لمجالات التنمية 8.292 مليار جنيه، و الدعم و المنح للأنشطة الاقتصادية 12.124 مليار جنيه، واعتمادات إجمالية و احتياطيات للدعم و المساعدات المختلفة 10.372 مليارات جنيه.

- أبرز عناصر المنح في الموازنة الجديدة



و يمكن إيضاح أهم عناصر المنح و المزايا الاجتماعية فيما يلي:



اولا الدعم السلعي :

يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 بنحو 87.222 مليار جنيه، وذلك مقابل 84.487 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2020-2021 بزيادة قدرها نحو 2.735 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.2%.

- تفاصيل دعم السلع التموينية



وقد تم تقديم دعم السلع التموينية وفقا للافتراضات التالية:

كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 8.610 مليون طن قمح ،5.111 مليون طن قمح مستورد ، و 3.500 مليون طن قمح محلي منها كمية 7.960 مليون طن قمح لتوفير نحو 89 مليار رغيفـ بالإضافة إلى 651 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

- 71 مليون مواطنا مستفيدين من دعم الخبز



عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 71 مليون فرد، 66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، 4.3 مليون مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كجم دقيق للمواطن شهريا.

نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 73.7% و نسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة "رغيف يتم توفيره تبلغ 26.3% و ذلك من اجمالي الارغفة المستحقة للمستفيدين البالغة نحو 12.8 مليار رغيف في السنة، و متوسط سعر طن القمح المحلي يعادل القمح المستورد بخلاف المصاريف الاضافية لكل منهما.

- 63.6 مليون مواطنا يستفيدون من دعم السلع التموينية



فيما بلغت أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد بـ 50 جنيه شهريا، لعدد 58.5 مليون فرد للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة و ما زاد عن ذلك 25 جنيه للفرد شهريا 5.1 مليون فرد.

وقد أسفرت تلك الافتراضات الى ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 87.222 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 موزعا على النحو التالي.



دعم رغيف الخبز 44.884 مليار جنيه ودعم دقيق المستودعات 2.558 مليار جنيه، ودعم نقاط الخبز = 10 قروش /رغيف * 32.500 مليار رغيف، 3.180 مليار جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية لـ63.5 مليون مواطن يحصل على 50 جنيه شهريا للمواطن لعدد 4 افراد مقيدين على البطاقة، و ما يزيد عن ذلك 25 جنيه للفرد 36.600 مليار جنيه للفرد