«العنف فى البنغال» تعلق حساب الممثلة الهندية كانجانا رانوت على «تويتر»

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أنه تم تعليق حساب الممثلة الهندية كانجانا رانوت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعد تغريدة مثيرة للجدل متعلقة بأعمال عنف في البنغال.



وأفادت شبكة "إن دي تي في" بأن موقع تويتر قال إن الممثلة انتهكت أكثر من مرة سياسة الموقع بشأن "السلوك البغيض والمسىء".

ويشار إلى أن التغريدة لها صلة بأعمال عنف اندلعت بعد إعلان نتائج الانتخابات في ولاية البنغال الغربية أمس الأول الأحد.



وأثارت التغريدة الغضب ودعوات لاتخاذ إجراء ضد الممثلة.

وقال متحدث باسم موقع تويتر" لقد أوضحنا أننا سنتخذ إجراء قويا تجاه أى سلوك من المحتمل أن يؤدي للضرر، وقد تم تعليق الحساب المذكور بصورة دائمة لتكرار انتهاك قواعد تويتر وخاصة السياسة الخاصة بالسلوك الكريه والمسىء".

آخر تصريحات الهندية كانجانا رانوت

غرّدت نجمة السينما الهندية كانجانا رانوت على «تويتر» قائلة: إنها أفضل من ميريل ستريب الفائزة بجائزة الأوسكار ثلاث مرات.. وأكدت في تغريدة أخرى أنها أفضل في أداء أدوار الأكشن من توم كروز.

ونشرت رانوت على «إنستجرام» صوراً لفيلمين مقبلين لها، وأثنت على نفسها لقدرتها على تمثيل شخصيات متنوعة، مؤكدة أن قدراتها هذه لا تملكها أي ممثلة أخرى في هذا العالم، وتعهدت بالتراجع عن رأيها إذا تمكن أي شخص من تسمية ممثلة أفضل منها، ليس في الهند فقط، بل في أي مكان على وجه الأرض.

وتعليقاً على ذلك، غرّدت الممثلة ريشا تشادا: «كانت والدتي تقول لي دائماً إن من لا يمدحه أحد، يلجأ إلى مدح نفسه».

وآخر الأعمال، شكل فيلم "Queen" للممثلة الهندية كانجنا رانوت انطلاقتها الفنية من حيث الأداء والتمثيل وإقناع الجمهور، وعلى الرغم من أنها لم تحظ بأى جوائز تقديرا لأعمالها الفنية، إلا أنها تحظى باهتمام وحب وتقدير الجمهور والنقاد والجميع على مشوارها الفنى.