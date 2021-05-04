التحقيقات فى العثور على جثة أردنى فى المعصرة: هبوط بالدورة الدموية

النيابة صرحت بالدفن وإبلاغ السفارة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة شخص أجنبي الجنسية، توفى داخل شقته بمنطقة المعصرة، مع سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وإخطار السفارة الأردنية بالقاهرة لإبلاغ عائلته.

وكشفت مناظرة الجثة عدم وجود أي إصابات أو جروح مما يدل على أن الوفاة طبيعية، كما أن المنزل محتوياته كاملة ولا يوجد أي بعثرة مما يدل عدم وجود شبهة جنائية.

- نتائج الفحص الطبي

وتبين من الفحص الطبي المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاته، وأنه لا يوجد شبهة جنائية.

وكان قسم شرطة المعصرة، قد تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة الدواجن، يفيدون فيه بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم أردني الجنسية، وبالانتقال والفحص عثر على جثة مسن متوفى داخل الشقة، وتبين أنه مقيم بمفرده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- أسباب الهبوط في الدورة الدموية

يتدفق الدم داخل الأوعية الدموية في الجسم فيساعد في إيصال الأكسجين والمواد الغذائية الضرورية إلى مختلف خلايا الجسم، ونتيجة لأسباب معينة قد يحدث هبوط في الدورة الدموية مما يؤدي إلى تقليل حجم الدم المتدفق إلى الخلايا، وغالبًا ما يكون الهبوط في الدورة الدموية نتيجة لسبب أي نتيجة لمرض معين، ولا يعتبر مرضا بحد ذاته.

وأحد أعراض هبوط الدورة الدموية هو تنميل الأطراف وينتج في حال تعسر وصول الدم بشكل كاف لها، في حال حدوث هبوط في الدورة الدموية فإن الدم قد لا يصل بشكل كاف لجميع أجزاء الجسم ولكن الأطراف تحديدًا تتأثر بشكل أكبر.

ويقوم القلب بجهد مضاعف لضخ الدم في حال وجود هبوط في الدورة الدموية وذلك ليعوض عن ذلك الهبوط مما قد ينشأ عنه إرهاق عام وإجهاد.