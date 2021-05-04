مهددة بالانقراض.. العثور علي سلحفاة نافقة بالغردقة

عثرت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، على سلحفاة بحرية نافقة من النوع المهدد بالانقراض، بأحد المناطق البحرية أمام شواطئ مدينة الغردقة.

وأكدت جمعية المحافظة على البيئة في بيان لها، أن السلاحف البحرية تعاني من حوادث نفوق متكررة خلال الفترة الأخيرة بمياه البحر الأحمر، وذلك مع زيادة نسبة المخالفات والأفعال الإنسانية وتسارع أحداث التغير المناخي بالبيئة البحرية.

وأوضحت الجمعية أنه لا يوجد سبب أو تفسير لما يحدث من انتهاكات بيئية، مؤكدةً أن السلحفاة التي عثر عليها نافقة كانت بها إصابة في الرأس والذي يؤكد أن السلحفاة تعرضت للارتطام بمحرك أحد اللنشات البحرية.

كما أجرى الباحثين بمحميات البحر الأحمر فحصًا مبدئيا، وتبين أن السلحفاة كانت في حالة تعفن شديدة وأنها كانت صغيرة الحجم بطول 40 سم وعرض 20 سم.

ودعت جمعية المحافظة على البيئة إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وهو ما تكرر في الآونة الأخيرة عدة مرات، مؤكدة أنه من المعروف تجريم صيد أو الاتجار بالسلاحف البحرية المهددة بالانقراض حسب قوانين البيئة في مصر، ووفقاً لعدة اتفاقيات دولية نلتزم بها، ويجرم هذا الفعل وتفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه عند ضبط مخالفات صيد والاتجار بالكائنات البحرية أو البرية المهددة بالانقراض.

وطالبت الجمعية مسؤولي وزارة البيئة وقطاعاتها المعنية بحماية الطبيعة وقطاع المحميات الطبيعية في البحر الأحمر بعمل التحريات اللازمة لتقصي هذا الحدث.



انتعاش الرحلات البحرية تزامنًا مع احتفالات شم النسيم

على جانبٍ آخر شهدت الرحلات البحرية حالة من الرواج والانتعاشة تزامنًا مع إغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة لمنع تجمعات المواطنين بسبب إجراءات الوقائية من كورونا.

وأكد أحمد بيجو مسؤول أحد المراكب السياحية بالغردقة، أن الرحلات البحرية هي بديل للشواطئ، وأن الأسر تفضل الاحتفال علي المراكب بعيدًا عن الزحام وتفاديًا للإصابة أو التكدس، مؤكدًا أن المراكب السياحية تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية على طاقم المركب وعملائها خلال الرحلة.