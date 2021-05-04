الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

موعد رؤية هلال عيد الفطر وبداية شهر شوال 1442

أرشيفية
أرشيفية

تصدر موعد رؤية هلال عيد الفطر وبداية شهر شوال 1442، محركات البحث خلال هذه الساعات، وذلك بالقرب مع انتهاء شهر رمضان المبارك، يرغب الكثير من الناس في معرفة إذا كان رمضان كامًلا أو غير كامل، حيث تعدد الآراء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اكتمال رمضان من عدمه.

موعد رؤية هلال عيد الفطر وبداية شهر شوال 1442

من المقرر أن يتم استطلاع رؤية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان، وذلك من خلال معهد الفلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة، وهو يوم الرؤية الموافق 11 مايو الجاري، حيث يولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 هجريا.

موعد عيد الفطر المبارك 2021

وفقا لما تم الإعلان عنه في بيانات رسمية من جانب معهد الفلك، والحسابات الفلكية التي تمت من خلال مجموعة من خبراء علم الفلك، فإن يوم الأربعاء الموافق 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك، أي أن رمضان هذا العام سيكون ثلاثين يومًا، وأن يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وغرة شهر شوال، ومن المقرر أن تؤدى صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة والنصف إلا دقيقتين صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد بداية شهر رمضان

ويشار إلى أن شهر رمضان بدأ يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الماضي، وسط حالة من الفرح والسعادة لدى المسلمين في كل مكان، ومن المقرر أن يكون أخر يوم في الشهر الكريم يوم 12 مايو الجاري.

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موعد ليلة القدر 2021

وبعد معرفة موعد رؤية هلال عيد الفطر وبداية شهر شوال 1442، يذكر أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، أكد أن ليلة القدر ستكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، في الليالي الوترية على الأخص، وحث الناس على الاجتهاد في الطاعة والعبادة والذكر، حيث تعد ليلة خير من ألف شهر، وفيها تتغير المقادير، وأمرنا بالدعاء فيها والإكثار من دعاء "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا" كما يمكن للمسلم الدعاء بما يشاء من أدعية في هذه الليلة المباركة.

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