الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل تشكر الأطباء وأطقم الرعاية الصحية على مجهوداتهم في ظل أزمة كورونا

ميركل
ميركل

توجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالشكر للطبيبات والأطباء وجميع أفراد أطقم الرعاية الصحية على "مجهوداتهم المفعمة بالتضحية" في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
 

وقالت ميركل في رسالة شكر في مستهل اليوم الألماني للأطباء اليوم الثلاثاء، إن الأطباء وأطقم الرعاية الصحية تقوم في هذه الموجة الثالثة أيضا بكل وجه من أوجه العمل يوميا- فيما يتعلق برعاية المرضى وكذلك بإجراء اختبارات وتقديم اللقاح.
 

وأضافت أنه يتعين على الدولة والمواطنين والمجتمع بأسره دعم القطاع الصحي من أجل دعم قواعد "مكابح الطوارئ" التي تم إقرارها لمواجهة فيروس كورونا على المستوى الاتحادي.
 

وتابعت ميركل بالقول إنها تهدف بذلك إلى كسر الموجة الثالثة وخفض الإصابات الجديدة من أجل تجنب زيادة العبء على القطاع الصحي.
 

وقالت المستشارة إنه أمر مشجع أن اللقاحات تكتسب زخما كسبيل للتغلب على الوباء، وأكدت أيضا أنه يجب توفير ظروف جيدة من أجل أطقم الرعاية الصحية.


وتقام أول مشاورات موسعة للأطباء منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا على الإنترنت، بعدما تم إلغاء اليوم الألماني للأطباء العام الماضي. 

وكان من المقرر عقد نسخة المؤتمر هذا العام بمدينة روستوك.
 

وتتناول المشاروات التي تستمر يومين إمكانية وضع قواعد جديدة تتعلق بالقتل الرحيم في ألمانيا، حيث من المقرر إجراء نقاش مفتوح حول هذا الأمر.
 

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ألغت حظر القتل الرحيم بشكل تجاري العام الماضي.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 433516 بعد تسجيل 7534 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83591 بعد تسجيل 315 حالة.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم 

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و 335062.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل كورونا الرعاية الصحية

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