7770 إصابة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 7770 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 2050 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و839514 حالة.

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 337 آخرين من المصابين بالمرض توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 111535.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أن 7 آلاف و339 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و443 ألفا و922 شخصا.

وسجلت روسيا أمس الإثنين، 8489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 2635 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و 831744 حالة.

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا، إن 336 آخرين من المصابين بالمرض توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 111198 حالة.

وسجلت وكالة الإحصاءات الاتحادية الروسية التي تجمع حصيلة منفصلة لحالات الوفاة نحو 250 ألف حالة لأسباب تتصل بالمرض، في الفترة من أبريل العام الماضي حتى مارس الماضي.

وفي الأحد الماضي، سجلت روسيا 8 آلاف و697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و 823 ألفًا و255 إصابة.



تعليمات منظمة الصحة العالمية



وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "The Health Site".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.