باكستان: تطعيم 164 ألفًا بلقاح كورونا في يوم واحد

لأول مرة منذ بدء الحملة

قال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني "أسد عمر" اليوم الثلاثاء، إنه تم تطعيم أكثر من 164 ألف شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد، وذلك للمرة الأولى منذ بدء حملة التطعيم في البلاد.



وأضاف عمر - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "باكستان" - أن عملية تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما وأكثر بدأت أمس الاثنين في جميع أرجاء البلاد.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن أمس الاثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 153 مليونا و 504 ألفا و 608 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 216 ألفا و 577 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 130 مليونا و 841 ألفا و 739 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.





ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.