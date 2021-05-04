1734 إصابة جديدة و65 وفاة بكورونا في بنجلاديش

سجَّلت السلطات الصحية البنغالية ألفًا و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 763 ألفًا و682 حالة.



وأوضحت صحيفة (بروثوم ألو) المحلية البنغالية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 65 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفًا و644 حالة.



وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بنجلاديش بلغ مليونين و805 آلاف و694 شخصًا.



كورونا حول العالم



ظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات عن أمس الإثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 153 مليونًا و504 آلاف و608 حالات، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و216 ألفًا و577 حالة، وأخيرًا سجَّلت حالات التعافي 130 مليونًا و841 ألفًا و 739 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

