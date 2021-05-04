الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فنزويلا: 17 وفاة و863 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.


وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة «إل يونيفرسال» الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 199 ألفاً و728 حالة، تعافى منها ما يزيد على 180 ألف حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 15 ألفاً و191 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 2189 حالة بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.


ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.


إرشادات منظمة الصحة العالمية

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الصحة الفنزويلية فيروس كورونا كورونا فنزويلا

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى مقتل لواء شرطة فى الساحل بشبرا

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

جحيم في دار السلام.. 4 جثث «متفحّمة» بانفجار «أنابيب الفرن» (صور)

«الصحة» توضح أنواع لقاحات محاربة كورونا

«البترول» تكشف تفاصيل كسر خط غاز ترسا بالجيزة

أطباء يحذرون من «الموجة الثالثة»: الفيروس سريع الانتشار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة إسرائيلية سابقة تصف نتنياهو بـ«الديكتاتور الذى تحركه شهوة السلطة»

المستوطنون يصعدون هجماتهم.. اعتقال 20 من الضفة واستهداف الصيادين في غزة

إسرائيل: إصابات جديدة بطفرات كورونا البرازيلية والتشيلية والهندية