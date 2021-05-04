1923 إصابة جديدة بكورونا في سريلانكا

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 113 ألفاً و13 حالة على مستوى البلاد.



وذكرت صحيفة دايلي نيوز السريلانكية - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 709 حالات، عقب تسجيل 13 وفاة خلال الساعات السابقة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12 ألفاً و848 حالة على مستوى البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 98 ألفا و209 حالات.



كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن أمس الاثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 153 مليونا و 504 ألفا و 608 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 216 ألفا و 577 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 130 مليونا و 841 ألفا و 739 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.