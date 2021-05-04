تايلاند تنصح مواطنيها بمغادرة الهند بسبب جائحة كورونا

أوصت السفارة التايلاندية في نيودلهي اليوم الثلاثاء، المواطنين التايلانديين بمغادرة الهند بسبب وضع جائحة كورونا هناك.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن السفارة إنه على التايلانديين، الذين لا يحتاجون للبقاء في الدولة الواقعة بجنوب آسيا، التسجيل للعودة إلى الوطن في رحلات العودة المقررة يوم السبت من تشيناي وفي 15 مايو من نيودلهي، ويمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى العودة بشكل عاجل التسجيل في رحلة العودة على متن رحلة خاصة بتوصيل التبرعات من تايلاند إلى نيودلهي غدا الأربعاء.



وأوضحت السفارة التايلاندية أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة في الهند منذ منتصف أبريل وأن العديد من المرافق الطبية مكتظة بالمصابين.

كورونا في الهند

وتجاوزت الهند 20 مليون إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيلها 357 ألفا و229 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 20 مليونا و282 ألفاً و833 شخصاً.



وقد أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3 آلاف و449 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 222 ألفاً و408 أشخاص.

357,229 إصابة جديدة بكورونا في الهند



وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أحصت الهند 357,229 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20,3 مليوناً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. وسُجّلت 3449 وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 222,408 وفاة. إلا أن خبراء كثراً يعتبرون أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير من تلك المعلنة.

كورونا حول العالم

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.