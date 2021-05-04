الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك: نأمل تطعيم جميع السكان بلقاح «كورونا» بحلول نهاية مارس 2022

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، يوم الإثنين، إن الحكومة المكسيكية تأمل في تطعيم جميع السكان المؤهلين للحصول على التطعيمات المضادة لكوفيد19- بحلول نهاية مارس 2022.


وأضاف: "تستند هذه التوقعات إلى السرعة التي يتم بها تصنيع اللقاحات، والحكومة الاتحادية لديها ما يكفي من الموارد لشراء الجرعات اللازمة".


ومنذ بدء حملة التطعيم في عيد الميلاد (الكريسماس)، لم يتم إعطاء سوى حوالي 18 مليون جرعة في المكسيك، وهي الدولة العاشرة من حيث عدد السكان في العالم، حيث يبلغ تعدادها نحو 126 مليون نسمة. وتلقى نحو 12 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل.


وسجلت المكسيك رابع أكبر عدد من الوفيات جراء كوفيد19- بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، حيث تم تأكيد حوالي 217 ألف وفاة حتى الآن. 


ونظر لقلة اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس في البلاد، فمن المرجح أن يكون العدد الفعلي للوفيات أعلى بكثير.


تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الحكومة المكسيكية المكسيك الكريسماس

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