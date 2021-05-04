224 إصابة جديدة بكورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء، 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 96 ألفا و561 إصابة.



وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19)، وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان، أن عدد المتعافين من الجائحة في البلاد تجاوز 90 ألف متعاف، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء المرض في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1630 حالة.



وأضاف المركز أن 1496 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 369 في حالة حرجة.



أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أمس أن 30 ألفا و355 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.





ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.