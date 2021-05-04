2472 إصابة جديدة و166 وفاة بكورونا في أوكرانيا

ذكرت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و88 ألفا و410 إصابات.



وأفادت بيانات الوزارة، التي نقلتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، بارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 44 ألفا و916 حالة وفاة بعد تسجيل 166 وفاة خلال الساعات الأخيرة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و689 ألفا و630 شخصا بعدما تماثلت 7 آلاف و815 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتستخدم أوكرانيا حاليًا 3 لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" وسينوفاك" و "فايزر".

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.