مقتل 15 وإصابة 70 في انهيار جسر مترو بالعاصمة المكسيكية (صور)

لقي 13 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأُصيب قرابة 70 آخرين، إثر انهيار جسر مترو معلّق لحظة مرور قطار عليه في مكسيكو في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، وفق ما أعلن جهاز إدارة المخاطر والدفاع المدني في العاصمة المكسيكية.



وقال الجهاز على حسابه في تويتر "في الوقت الحالي وبحسب حصيلة مؤقتة، فقد 13 شخصاً للأسف حياتهم وهناك قرابة 70 جريحاً".



ووقع الحادث نحو الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، لكن ارتفعت الحصيلة إلى 15 قتيلا، صباح اليوم الثلاثاء.



وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والأسلاك والقطع المعدنية الملتوية.

وقالت عمدة ورئيسة بلدية مكسيكو سيتي المدينة كلوديا شينباوم للصحفيين "إن النتائج الأولية أظهرت أن جزءا من الجسر انهار، مؤكدة أنه بسبب الوضع غير المستقر للقطار ، كان لا بد من وقف جهود الإنقاذ".



وسقطت عدة عربات من قطار المترو بعمق أمتار واصطدمت ببعضها البعض، حسبما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.



تصادم قطاري مترو في نفس المدينة العام الماضي

وحدث في شهر مارس من العام الماضي 2020 تصادم قطاري مترو في محطة تاكوبايا بالعاصمة مكسيكو سيتي، حيث سجلت أجهزة الطوارئ 41 إصابة وقتيلا واحدا في الحادث، وذلك حسبما أفادت كلوديا شينباوم، رئيسة بلدية مكسيكو سيتي.

كورونا في المكسيك

وسجلت المكسيك حتى وقت متأخر من أمس الاثنين ما يقرب 65 وفاة، و1093 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسبما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 2348873، والوفيات إلى 217233 حالة.

وكانت بيانات حكومية منفصلة نشرت في مارس، أشارت إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60% من الرقم المؤكد.

صور من الحادث

انهيار جسر مترو بالعاصمة المكسيكية

انهيار جسر مترو بالعاصمة المكسيكية

انهيار جسر مترو بالعاصمة المكسيكية

انهيار جسر مترو بالعاصمة المكسيكية