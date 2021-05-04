اليوم الثاني والعشرين.. أدعية مستجابة في الربع الأخير من رمضان

رمضان شهر مليء بالنفحات والعبادات الروحانية التي يتقرب بها العبد إلى ربه سواء بالذكر أو الدعاء، لذا نستعرض أجمل الأدعية التي يمكن ترديدها في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك.



دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان، "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:"اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَ أَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ".

ثواب دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان



الدعاء من أعظم العبادات والطاعات خاصة في شهر رمضان، وينبغي على كل مسلم الاعتقاد بأن من خطوات النجاح في الحياة؛ الاجتهاد ثم السعي والتوكل على الله تعالى واللجوء إليه بالدعاء؛ فقد قال – سبحانه وتعالى-: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».



أدعية مستجابة في الربع الأخير من شهر رمضان



رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.



اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ وبعضُهم يزيدُ علَى صاحبِهِ.



اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.



اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.



أمور نقوم بها للتقرب من الله في شهر رمضان

قراءة القرآن الكريم بصورة مستمرة في شهر رمضان.

أداء الصلوات في وقتها بدون تأخير.

صلة الرحم.

إفطار صائم.

الصدقات من أهم الأمور التي تقربنا من الله.

ذكر الرب طوال اليوم.

الدعاء.