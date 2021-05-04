الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القطاع غير النفطي بالإمارات يواصل النمو في أبريل

النفط
النفط

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن أوضاع الأعمال بالقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصلت التحسن في أبريل، إذ بلغ نمو الأنشطة الجديدة أعلى مستوى في 20 شهرا، وذلك في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد البلد الخليجي من جائحة كوفيد-19.

 

وصعد مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.7 في أبريل من 52.6 في مارس .

 

وكان هذا أعلى مستوى منذ يوليو 2019 وخامس شهر على التوالي يشهد تخطي عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.

 

الاقتصاد الإماراتي على الطريق الصحيح للتعافي

 

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس "لا يزال الاقتصاد الإماراتي غير النفطي على الطريق الصحيح للتعافي من كوفيد-19".

 

وأضاف “تدعم المؤشر بالنمو القوي في حجم الأعمال والإنتاج، ونمت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2019”.

 

وقال أوين "مع ذلك، فإن وتيرة التحسن في أوضاع التشغيل لا تزال أقل من متوسط المسح الممتد منذ 12 عاما، مما يعكس المزيد من الاضطرابات المرتبطة بالجائحة لعدد من الشركات والقطاعات".

 

تحسن ظروف السوق بعد طرح لقاحات كوفيد 19

 

وقالت الشركات التي شملها المسح إن الظروف في السوق تحسنت بسبب طرح لقاحات كوفيد-19 وتعزز ثقة الشركات.

 

وأضافت أن الإمارات التي انكمش الاقتصاد فيها 5.9% العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي، لديها أحد أسرع برامج التطعيم ضد فيروس كورونا في العالم.

 

وأفاد المسح بتحسن توقعات الأعمال للشهر الخامس على التوالي على أمل تواصل التعافي من أزمة فيروس كورونا وزيادة المبيعات عندما تستضيف دبي معرض إكسبو 2020 في وقت لاحق من العام.

 

انخفض التوظيف في أبريل

 

ورغم ذلك، انخفض التوظيف في أبريل للشهر الثالث على التوالي مع سعي الشركات لخفض التكاليف والإعلان عن تخفيض العمالة الوافدة.

الإمارات النفط كوفيد-19 لقاحات كوفيد-19 صندوق النقد الدولي

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