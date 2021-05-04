وزير النفط العراقي: ندرس شراء حصة «إكسون» في حقل «غرب القرنة 1»

قال وزير النفط العراقي اليوم الثلاثاء، إن العراق يدرس شراء حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي بجنوب البلاد عن طريق شركة نفط البصرة المملوكة للدولة.



وأبلغ الوزير إحسان عبد الجبار مؤتمرا صحفيا أن الوزارة تبحث استحواذ نفط البصرة على "حصة إكسون في غرب القرنة 1 وقيادة المشروع، كما حدث مع مجنون،" مشيرا إلى حقل مجنون العملاق في جنوب العراق.



كان العراق قال الشهر الماضي إن إكسون موبيل تريد بيع 32.7 بالمئة في حقل غرب القرنة 1، وإن وزارة النفط شرع في مناقشات مع شركات نفط أمريكية بشأن صفقة محتملة.



ولم ترد إكسون على طلب للتعليق.



وقال عبد الجبار في المؤتمر الصحفي إن من المتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير حقل المنصورية العراقي للغاز على الساحل قرب الحدود الإيرانية 2.1 مليار دولار.



كانت سينوبك الصينية فازت الشهر الماضي بصفقة لتطوير الحقل بالشراكة مع شركة نفط الوسط العراقية التي تديرها الدولة.



وقال إن المحادثات مع مع بعض الشركات الأجنبية لتطوير حقل عكاس للغاز بغرب البلاد قرب الحدود مع سوريا تمضي ببطء شديد، لكنه لم يتطرق لمزيد من التفاصيل.



وقال مسؤولون بقطاع النفط العراقي على اطلاع بالمحادثات إن توتال الفرنسية وشيفرون كورب من بين الشركات المهتمة بتطوير عكاس.



وأضاف عبد الجبار أنه لا يتوقع أن تقل أسعار النفط عن 65 دولارا للبرميل وأن تراجع أسعار النفط لن يكون مبعث قلق بعد تخفيف أوبك+ لقيود الإنتاج من مايو .



وفي إطار خطط لتعزيز إنتاج الغاز، يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لزيادة طاقة الإنتاج 40 بالمئة إلى 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا، حسبما ذكر الوزير.



شركة غاز البصرة مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب المملوكة للدولة، وشل وميتسوبيشي.