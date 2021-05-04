موقع أمريكي يدعو لزيارة معالم الجيزة الأثرية افتراضيا

مشيدا بمشروع الجيزة الرقمي

دعا موقع thevintagenews الأمريكي، لزيارة محافظة الجيزة الأثرية الفريدة افتراضيا في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث يمكن الآن للسياح من كل مكان في العالم زيارة الجيزة ومعالمها الأثرية المختلفة افتراضيا عبر جولة ثلاثية الأبعاد من المنزل.

وأشاد الموقع بمشروع الجيزة الرقمي وهو المشروع الذي أطلقته جامعة هارفارد في عام 2011 ، حيث يمكنك المشروع من زيارة الآثار المصرية عبر الانترنت، ويهدف المشروع إلى جلب الأهرامات إلى المنزل من خلال إنشاء جولات رقمية بالإضافة إلى إتاحة البيانات المختلفة.

نشأة مشروع الجيزة الرقمي



منذ عام 2000 إلى عام 2011، بدأ متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ماساتشوستس، مشروع الجيزة، ورقمنة جميع الوثائق الأثرية من جامعة هارفارد ومتحف بوسطن للفنون الجميلة إلى الجيزة في مصر.

ووفقًا لجامعة هارفارد، فإن المشروع مستمر، كما أن قاعدة البيانات المستخدمة هي قاعدة البيانات المرجعية الأثرية الموحدة في الجيزة، والتي تتكون من أكثر من 150.000 ملف من أرشيفات المتاحف وملاحظات من الحفريات المصرية من القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر.

وستكون جميع المعلومات المستقاة من قاعدة البيانات محدثة لأن المشروع يجدد المعلومات والبيانات بشكل مستمر، كما يتيح المشروع أيضا امكانية الوصول السهل إلى الصور والمخططات المعمارية والخرائط ورسومات الجدران والببليوجرافيات المنشورة وغير المنشورة والمخطوطات، على سبيل المثال لا الحصر.

ومن بين الموضوعات المدرجة في مشروع الجيزة الرقمي هي الأهرامات والمقابر ولكن المشروع يحتوي أيضًا على ملاحظات ميدانية لعلماء الآثار، وقطع أثرية، ومقاطع فيديو، وكتب، بالإضافة إلى الوسائط التفاعلية والصور.

والجزء الأكثر إثارة في المشروع هو إعادة البناء ثلاثي الأبعاد للمعالم الأثرية في محافظة الجيزة، حتى الآن، حيث تم تصميم 20 مقبرة ونصبًا تذكاريًا، مما يسمح للسائحين بالاستكشاف والتفاعل مع الهرم والمعابد المحيطة كما كانوا ينظرون في مصر القديمة - كل ذلك من منازلهم المريحة.

للقيام بذلك، كل ما يحتاجه المرء هو زيارة الموقع الإلكتروني للمشروع http://giza.fas.harvard.edu/ ، والنقر على Explore Giza 3D (استكشاف الجيزة ثلاثية الأبعاد)، وهناك العديد من الجولات للاختيار من بينها، بما في ذلك جولة سيرًا على الأقدام في هضبة الجيزة وهرم خوفو ومعبدها وأبو الهول العظيم ومعبدها وقبر الملكة حتب حرس الأولى وقبر الملكة مريسانخ الثالثة وهرم منقرع.

بعض المؤسسات التي دخلت في شراكة مع هارفارد في المشروع هي جامعة القاهرة وجامعة براون إكسبيديشن و المتحف المصري الكبير والمتحف المصري بالقاهرة في مصر. متحف الفنون الجميلة ، بوسطن ؛ متحف بيبودي للآثار والاثنولوجيا ، جامعة هارفارد ومتحف إيجيزيو في تورين ، إيطاليا.