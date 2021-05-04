الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع هندي يدعو لزيارة مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة عبر الإنترنت

مقبرة الملكة مرس
مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة

دعا الموقع الهندي “thehindu” إلى زيارة مصر القديمة افتراضيا عن طريق جولة من خلال الإنترنت لاسيما مع تفشي فيروس كورونا في العالم.

 

وتابع الموقع: أن الجولات الافتراضية لزيارة الأماكن الأثرية في مصر تجربة فريدة حيث تمكنك من مشاهدة المعالم الأثرية المختلفة وانت في منزلك.

 

قبر الملكة مرس عنخ الثالثة

 

وأردف الموقع الهندي: يمكنك الاستمتاع بتجربة المشي عبر قبر الملكة مرس عنخ الثالثة الذي يبلغ عمره 5000 عام، وهي حفيدة الفرعون المصري خوفو، الذي بنى الهرم الأكبر.

كما يمكن اكتشاف القبر الملكي المليء باللوحات والمنحوتات والتماثيل التي صمدت أمام  الزمن، فضلا عن مجموعة من 10 تماثيل لنساء واقفات كتفًا إلى كتف.

إلى جانب هذه الجولة الافتراضية، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية أربعة جولات افتراضية أخرى يمكن القيام بها منها المتحف القبطي والدير الأحمر ومسجد ومدرسة السلطان برقوق.

 

 متحف اللوفر

 

ومن بين الأماكن الأخرى التي رشحها الموقع الهندي، متحف اللوفر في باريس.

وقال: يعد متحف اللوفر، موطن الموناليزا، المتحف الأكثر زيارة في العالم  حيث يعرض  حوالي 35000 لوحة ومنحوتات وغيرها من المصنوعات اليدوية، ويمتلئ المتحف بالأعمال الفنية التي يجب استكشافها.

وأضاف: تمنحك هذه الجولة الافتراضية لبعض غرف ومعارض المتحف فرصة للاقتراب من بعض التحف الفنية، مع عدم وجود حشد يتصارع على مشاهدة المعروضات.

 


سحر الجبال في سويسرا

 

كما رشح الموقع الهندي الطبيعة الخلابة في سويسرا وتحديدا مناطق الجبال .

وقال إن الرحلة إلى هذا البلد "سويسرا" مدرجة في قائمة كل مسافر، ولكن الآن وفي ظل جائحة كورونا يمكن زيارة البلد  دون مغادرة منزلك ومشاهدة 22 بحيرة و 5 ممرات لجبال الألب و 12 موقعًا للتراث العالمي لليونسكو، فضلا عن المدن والبلدات والقرى الجبلية والشلالات والقلاع والجسور والقمم والمنحدرات والبحيرات ومزارع الكروم والأنهار الجليدية والمدرجات وخطوط السكك الحديدية ... من برن إلى زيورخ ومن جنيف إلى نوشاتيل ومن لوزان إلى بازل ومن زيرمات إلى سانت موريتز.

اثار مصر جولة افتراضية مصر القديمة

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