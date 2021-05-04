ضبط 52 قضية تموينية مختلفة بسوهاج

تمكنت حملة من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، من ضبط 52 قضية تموينية، في إطار تحقيق الرقابة على الأنشطة التجارية، والأسواق.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج، أنه تم ضبط 52 مخالفة تموينية للمخابز، تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتهريب، وتجميع، وتوقف، وتصرف، وعدم انتظام سجلات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، ومواصفات، وعدم نظافة، وغلق المخبز، وعدم حمل شهادة صحية، وامتناع عن البيع، وتجميع دقيق.

وأضاف «إبراهيم»، أنه تم ضبط مخالفات تنوعت ما بين، سلع مجهولة المصدر، وانتهاء صلاحية وغش تجاري، وعدم إعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمتابعة بالحملات المستمرة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة المحاسب عامر عوض حملة للمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش، و للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات والمحال التجارية وكافة قطاعات الحي.

وأضاف «عوض»، أن الحملة التي تم تنفيذها أسفرت عن غلق وتشميع مقهى خلف نادى المعلمين، لمخالفته قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مصادرة 9 شيش.

وأكد «عوض»، أن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة وفي أيام الإجازات الرسمية والعطلات، ولن نتهاون مع أيّ مخالف لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، إلى أن الحملة تمت بإشراف من العميد محمد نصحي مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، ومساعدي رئيس حي شرق سوهاج، وسكرتير الحي، والفنيين، ومسئول المحاضر.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي، ومنع تداول الشيش، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.