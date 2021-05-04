حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية.. الثلاثاء 4 مايو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الهوائية اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 على النحو التالي:



الدلو

مهنياً: وجود القمر في برجك أمر إيجابي ما يجعلك تعيش مرحلة غنية بمشاريعها وأحداثها بنّاءة على صعيد العلاقات العامة والشخصية.

عاطفياً: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء.

صحياً: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار.

الجوزاء

مهنياً: تحقق مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتنال التهنئة من أرباب العمل من زميل كان ينافسك بشرف.

عاطفياً: يزول التوتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك إنسام متفائل دائماً، ويحاول الشريك أن يزرع الأمل فيك مجدداً.

صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.



الميزان

مهنياً: تعيش مرحلة اجتماعية جيدة وناشطة جدًا غنية بالمعارف الداعمة والوجوه الجديدة. أنت بصدد تحقيق احلامك كلها تحقيق ما تتمناه.

عاطفياً: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها، وتجعله يغير نظرته إليك ويتقرب منك أكثر فأكثر.

صحياً: مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.

صفات أصحاب الأبراج الهوائية

الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدال، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب ولا عجب في انهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما وانهم يتميزون بالمرح ويبحثون دائما عن السعادة والحب يميل أصحاب الأبراج الهوائية الى الدخول في عدة علاقات في حياتهم فهم اشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد والاجتماعيات، ينجح الهوائيون في الاعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيف.

تنحصر هواياتهم في الكتب ويقضون أوقات الفراغ بكل ما له علاقة بالهواء كالطيران. يميلون الى حب الاطلاع والى المطالعة، المثالية والديناميكية من ابرز صفاتهم. وأخيرا، المولود الهوائي مثقف ومفكر ومبدع ومتحدث لبق.