محمود عبد الشكور: «ونس الكتب» خلاصة ما قرأت أقدمها مبوبة وفقا لنوعية الكتب

صدر اليوم عن منشورات إيبيدي للنشر والتوزيع٬ أحدث مؤلفات الناقد الفني محمود عبد الشكور٬ تحت عنوان "ونس الكتب".

وبحسب محمود عبد الشكور عن كتابه "ونس الكتب"٬ فهو حصاد السنوات الخمس الأخيرة مما قرأه في كل مجال لكتاب مصريين وعرب وأجانب، روايات ومجموعات قصصية وسير ذاتية ودوواين شعر، كتب مؤلفة ومترجمة، ولكل الأجيال تقريبا.



وفي مقدمة كتابه "ونس الكتب" يقول محمود عبد الشكور: في مدح الكتابة والكتب، والقراءة والخيال، يمكن أن أصنع حكاية طويلة، أولها في سنوات الطفولة، مع كتاب المطالعة، ولا أعلم آخر الحكاية بالضبط، لعلها تمتد ما بقي عقل، وما بقي إبصار، وما ظل هناك شغف بالمعرفة، وبالحياة.



في هذا الكتاب، "ونس الكتب"٬ إذا كان هناك سحر، وإذا كانت هناك أسرار.تصنع هذه الكتب جحيمًا مدهشًا توقده الأفكار، نارًا مقدسا لا تنطفئ أبدًا، تسرق المعرفة، وتهديها للإنسان، جحيم يحرق الجهل والتخلف والسطحية والتعصب وضيق الأفق، يحرق أيضًا الأفكار السخيفة والمضللة، ويعيد الاعتبار للعقل وللعواطف معًا.

وعن كتابه "ونس الكتب"٬ قال الناقد الفني محمود عبد الشكور في تصريحات خاصة لــ"الدستور": ونس الكتب٬ هو خلاصة ما قرأت خلال السنوات الماضية أقدمها مبوبة وفقا لنوعية الكتب، فهناك فصل للرواية المصرية والعربية، وفصل للروايات المترجمة، وفصل للسيرة الذاتية، وفصل للمجموعات القصصية والأشعار والكتاب.



وتابع محمود عبد الشكور موضحا: "ونس الكتب" يعكس شغفي بالكتب منذ سنوات طويلة ورغبتي في تقديم أعمال تحبب الناس والشباب خصوصا في القراءة بأسلوب سهل ومن خلال زوايا مختلفة للتناول.. وأتمنى أن يكون هذا الكتاب مؤنسا لقارئه مثلما تؤنسني الكتب طوال حياتي، كما أشكر دار ايبيدي ود. عماد الأكحل وفريقه الممتاز لحماسهما للكتاب الذي صدر في 300 صفحة.



يشار إلى أن محمود عبد الشكور٬ ناقد فني وأدبي٬ وكاتب صحفي٬ صدر له العديد من الكتب٬ نذكر من بينها: "وجوه لا تنسي.. بروتريهات عن مشخصاتية مصر" عن دار الشروق 2016. كتاب "أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية" عن الدار المصرية اللبنانية 2016 . كتاب "كنت صبيا في السبعينيات" عن دار الكرمة 2015. كتاب "كنت شابا في الثمانينيات" عن دار الكرمة 2020. كتاب "ذاكرة الظلال والمرايا ..دراسات في أدب محمد ناجي" عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة 2017. كتاب "سينمانيا ... الولع بالأفلام ورؤية مختلفة لقراءتها" عن دار الشروق 2016. كتاب "يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف" وغيرها.