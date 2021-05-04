حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء الثلاثاء 4 مايو 2021

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الابراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 على النحو التالي.



الحمل

مهنياً: وجود القمر في برج الدلو يوحي بإشعاعات كثيرة، لكنه يشير إلى بعض التوتر والفوضى، وتشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك.

عاطفياً: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبوراً وموضوعيًّا.

صحياً: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.

الثور

مهنياً: إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجدداً فأنت الخاسر الأكبر.

عاطفياً: تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولاً.

صحياً: قد تضطر الى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية.

الجوزاء

مهنياً: تحقق مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتنال التهنئة من أرباب العمل من زميل كان ينافسك بشرف.

عاطفياً: يزول التوتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك إنسام متفائل دائماً، ويحاول الشريك أن يزرع الأمل فيك مجدداً.

صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.

السرطان

مهنياً: هذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحاً ومرتاحاً في العمل، وتتنشط أكثر من أي وقت مضى.

عاطفياً: إذا كنت عازباً انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي .

صحياً: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيراً، فخذ الاحتياطات اللازمة.

الأسد

مهنياً: لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق .

عاطفياً: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائماً.

صحياً: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتاً مريحة مبتعداً عما يثير عصبيتك.

العذراء

مهنياً: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك، فما عليك سوى أن تبقي عينيك مفتوحتين جيداً.

عاطفياً: الظروف جيدة جداً على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك.

صحياً: ملازمة البيت في هذا الطقس الرائع خسارة، اخرج وانطلق برحلة بحرية أو برية.

الميزان

مهنياً: تعيش مرحلة اجتماعية جيدة وناشطة جدًا غنية بالمعارف الداعمة والوجوه الجديدة. انت بصدد تحقيق احلامك كلها تحقيق ما تتمناه.

عاطفياً: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها، وتجعله يغير نظرته إليك ويتقرب منك أكثر فأكثر.

صحياً: مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.

العقرب

مهنياً: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فقد يسبب ذلك بعض المتاعب غير المتوقعة والمشاكل التي تثير قلقك على المدى المنظور.

عاطفياً: الرغبة والطموح سلاح ذو حدين، فحاول أن تكون أكثر واقعية لئلا تصطدم بعقبات كبيرة.

صحياً: لا تتهاون بالضغط إذا كان غير مستقر، بل راجع طبيبك بأسرع ما يمكن.

القوس

مهنياً: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهداً كبيراً، ويتيح لك فرصة التفكير في المستقبل كما يجب.

عاطفياً: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم.

صحياً: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك.

الجدي

مهنياً: تكون مرتاح وممتن بما تملكه تجد سهولة في إيصال أفكارك وتوسيع أعمالك في الخارج إذا كنت تبحث عن المساعدة أو الدعم فلن تواجه أية مشكلة.

عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك.

صحياً: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الإخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء.

الدلو

مهنياً: وجود القمر في برجك أمر إيجابي ما يجعلك تعيش مرحلة غنية بمشاريعها وأحداثها بنّاءة على صعيد العلاقات العامة والشخصية.

عاطفياً: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء.

صحياً: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار.

الحوت

مهنياً: يفرض عليك الوضع في العمل تحفّظاً شديداً في حياتك المهنية، كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.

عاطفياً: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين.

صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة.