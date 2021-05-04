الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء الثلاثاء 4 مايو 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الابراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 على النحو التالي.


الحمل
مهنياً: وجود  القمر في برج الدلو  يوحي بإشعاعات كثيرة، لكنه يشير إلى بعض التوتر والفوضى، وتشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك.
عاطفياً: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبوراً وموضوعيًّا. 
صحياً: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.

الثور
مهنياً: إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد الأمور مجدداً فأنت الخاسر الأكبر.
عاطفياً: تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو قرار، وتشعر بعدم الثقة والأمان وتحتاج الى من يجد لك حلولاً.
صحياً: قد تضطر الى التعامل مع بعض الغموض ما يؤثر في المعنويات ويخفف المقاومة الجسدية.

الجوزاء 
مهنياً: تحقق مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتنال التهنئة من أرباب العمل من زميل كان ينافسك بشرف.
عاطفياً: يزول التوتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك إنسام متفائل دائماً، ويحاول الشريك أن يزرع الأمل فيك مجدداً.
صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.

السرطان
مهنياً: هذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحاً ومرتاحاً في العمل، وتتنشط أكثر من أي وقت مضى.
عاطفياً: إذا كنت عازباً انت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة الى موضوع جدّي .
صحياً: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيراً، فخذ الاحتياطات اللازمة.

الأسد 
مهنياً: لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق .
عاطفياً: عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الاجواء مضطربة بعض الشيء والشكوك حاضرة دائماً.
صحياً: لا تتوتر، بل حاول أن تمضي أوقاتاً مريحة مبتعداً عما يثير عصبيتك.

العذراء
مهنياً: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك، فما عليك سوى أن تبقي عينيك مفتوحتين جيداً.
عاطفياً: الظروف جيدة جداً على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك.
صحياً: ملازمة البيت في هذا الطقس الرائع خسارة، اخرج وانطلق برحلة بحرية أو برية.

الميزان
مهنياً: تعيش مرحلة اجتماعية جيدة وناشطة جدًا غنية بالمعارف الداعمة والوجوه الجديدة. انت بصدد تحقيق احلامك كلها تحقيق ما تتمناه. 
عاطفياً: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها، وتجعله يغير نظرته إليك ويتقرب منك أكثر فأكثر.
صحياً: مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.

العقرب
مهنياً: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فقد يسبب ذلك بعض المتاعب غير المتوقعة والمشاكل التي تثير قلقك على المدى المنظور.
عاطفياً: الرغبة والطموح سلاح ذو حدين، فحاول أن تكون أكثر واقعية لئلا تصطدم بعقبات كبيرة.
صحياً: لا تتهاون بالضغط إذا كان غير مستقر، بل راجع طبيبك بأسرع ما يمكن.

القوس 
مهنياً: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهداً كبيراً، ويتيح لك فرصة التفكير في المستقبل كما يجب. 
عاطفياً: أنت طيّب القلب ولن تواجه مشكلة مع الحبيب شرط الإصغاء إليه باهتمام وتفهّم.
صحياً: قدّر المتاعب التي قد تسببها للآخرين في حال اعتراك مرض ما، فحاول قدر الإمكان الانتباه إلى صحتك.

الجدي 
مهنياً: تكون مرتاح وممتن بما تملكه تجد سهولة في إيصال أفكارك وتوسيع أعمالك في الخارج إذا كنت تبحث عن المساعدة أو الدعم فلن تواجه أية مشكلة.
عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب، فلا تبخل عليه بمشاعرك.
صحياً: اتبع الإرشادات الغذائية التي يقدمها الإخصائيون من خلال برامج الصحة والغذاء.

الدلو
مهنياً: وجود القمر في برجك أمر إيجابي ما يجعلك تعيش مرحلة غنية بمشاريعها وأحداثها بنّاءة على صعيد العلاقات العامة والشخصية.
عاطفياً: تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب، حاول أن تتصرف بذكاء.
صحياً: إذا أردت أن تتمتع بجسم سليم عليك أن تمارس الرياضة باستمرار.

الحوت 
مهنياً: يفرض عليك الوضع في العمل تحفّظاً شديداً في حياتك المهنية، كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.
عاطفياً: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضي في ما أنت عازم على تحقيقه لمصلحة الطرفين.
صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة.

الأبراج جاكلين عقيقي الفلكية الثلاثاء خبيرة

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