بعد اطلاع «الفخرانى» على نتيجة الـDNA.. تصاعد أحداث مسلسل «نجيب زاهى زركش»

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني، العديد من الأمور الشائكة والمثيرة بشكل كبير، أبرزها لقاء "نجيب باشا" الفخراني، بالثلاثي "سعيد ومسعد وسعد" ويجسدهم بالترتيب الفنانين الشباب إسلام إبراهيم وكريم عفيفي ورامز أمير، في محاولة جديدة منه كي يتعرف من يكون ابنه من بين الثلاثي، متسائلا عن استعدادهم للتبرع بالكبد، وتباينت الإجابات بين سعيد وسعد ومسعد لكن الثلاثة في النهاية وافق كل منهم بالتبرع في حالة أن يكون له هو دون مقابل، ما زاد حيرة "نجيب"، في استفتاء قلبه من ناحية الثلاثي خاصة أنهم يتشابهون ويقتربون في أشياء كثيرة من شخصيته وتفكيره.



"شيرين" تكتشف السر وراء "سعيد وسعد ومسعد"

في مشهد آخر، كشف "طريف" الفنان محمد محمود، الخادم الخاص لنجيب، خلال الأحداث، إلى "شيرين زركش" الفنانة أنوشكا شقيقة نجيب خلال الأحداث، عن السر وراء الثلاثي "سعيد وسعد ومسعد" أولاد شفيقة تجسدها الفنانة هالة فاخر، والتى اعترفت لنجيب قبل وفاتها أنه لديه ابن منها وهو واحد بين الثلاثي لكنها لم تقل له من قبل خوفا من ردة فعله وطردها من القصر وعدم الاعتراف به، خاصة أنها عاشت معه ٣٠ عاما دون زواج وقرر أن يتزوجها قبل وفاتها بيومين فقط.

"نجيب" يطلع على نتيجة تحليل الـ DNA

سرعان ما ذهبت "شيرين" إلى "نجيب" وأخبرته أن فكرة البحث عن نجله الوحيد، وسط 3 شباب ما هي إلا خدعة من شفيقة" اخترعتها قبل وفاتها بأيام، لتزيد حيرته بعد وافتها وضمان مستقبل أولادها الثلاثة عن طريق غير مباشر، ومن المتوقع أن تتصاعد الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد أن انتهت الحلقة بطلب شيرين من نجيب، أن يطلع على نتيجة تحليل الـ DNA، التى يخفيها داخل خزينته الخاصة، حتى يتأكد من صدق كلامها، وبالفعل يطلع نجيب على نتيجة التحليل.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش 2021

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، ويعرض المسلسل على قناتى ON و DMC.



فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم والشباب المتميزين منهم أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود، إسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادى الفخرانى.