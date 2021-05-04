إغلاق المدارس فى العاصمة الفيتنامية بسبب تفشى كورونا

أعلنت السلطات الفيتنامية عن إغلاق المدارس في هانوي اعتبارا من اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أول موجة من انتقال عدوى كوفيد-19 مجتمعيا منذ أكثر من شهر.



وذكرت سلطات هانوى فى بيان أن حوالى مليوني طالب فى العاصمة الفيتنامية سينتقلون من الدراسة في الفصول إلى التعلم الافتراضي بعد تأكيد 34 حالة انتقال مجتمعي للفيروس في البلاد منذ يوم الخميس.



ويوم الجمعة، صدرت أوامر بإغلاق حانات هانوى وصالات الكاريوكي والنوادي وغرف ألعاب الإنترنت.



وأكدت فيتنام انتقال العدوى المجتمعية لـ "كوفيد - 19" في هانوى ومدينة هو شى مينه إلى جانب مقاطعات ها نام وفينه فوك وين باى وهونج ين بشمال البلاد.



وترتبط هذه الحالات برجل 27 عاما، عاد إلى فيتنام قادما من اليابان يوم 7 أبريل وخبير صينى دخل البلاد للعمل، وثبتت إصابتهما بعد انهاء حجر صحى إجبارى دام اسبوعين .



ويقوم مسؤولو الصحة الفيتناميون حاليا بتعقب المخالطين واختبارهم في جميع أنحاء البلاد .

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.