غلق وتشميع 52 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية فى الغربية

أعلنت محافظة الغربية،أنه تم غلق 49 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال أمس الإثنين على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وناشد محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش، بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وأولياء أمور الطلاب، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وإن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وتابع محافظ الغربية، تطبيق قرارات الدولة التي وصفها بأنها تقي الجميع من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم إخلاء كورنيش طنطا من التجمعات، وفض أي تجمعات في مراكز ومدن المحافظة.

وقاد المحافظ حملة ليلية مكبرة علي أماكن التجمعات، تفقد خلالها كورنيش طنطا بامتداده من سكة المحلة حتى شارع ٣٠٦ وكوبري جيهان، والذي تم إخلاؤه تماماً من التجمعات، حيث تشهد هذه الأماكن تواجد ملحوظ أثناء أيام الأعياد والأجازات.

وفي السياق ذاته، وجه رحمي كلًا من نائب المحافظ ،السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالإشراف على الحملات التفتيشية التي تتم بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشدداً على تواجد رؤساء المراكز والمدن ونوابهم باستمرار في الشارع لفض التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد محافظ الغربية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها سواء من قِبَل الأفراد أو المنشآت حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وتنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذْكَر أن المحافظة شهدت جولات ميدانية مستمرة على مدار أمس الإثنين والأيام السابقة على المقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات لضبط المخالفين وتطبيق مواعيد الغلق الصيفية للمحال، المطاعم، الورش والمولات ومتابعة مدى الالتزام بنسب الإشغال المقررة، وستستمر هذة الجولات والحملات حفاظًا علي صحة المواطنيين، وحرصًا على سلامتهم من هذ الفيروس.

وأصدر محافظ الغربية القرار رقم ٥٩٣ والذي يقضي بغلق كل الحدائق والمتنزهات وكل الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون للاحتفال بالأعياد، منع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه منع الاحتفالات والتجمعات أيًا كان سببها في الأماكن المغلقة والمفتوحة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات (بنسبة ٥٠٪ من الإشغال فقط واستخدام أدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة)، مع تشديد كل الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية لمنع التكدسات وحماية دور العبادة، وذلك حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، إلى جانبه قراره بقفل كافة المحلات والانشطة التجارية أمس الإثنين من الثامنة مساءً وحتي الثامنة من صباح اليوم.