الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية: اللقاحات ليست الحل النهائى لجائحة كورونا

كورونا
كورونا

قالت كوريا الشمالية إن اللقاحات ليست حلا نهائيا لجائحة فيروس كورونا، داعية مواطنيها إلى الاستعداد لـ "صراع طويل الأمد" مع الفيروس.

وجاء في مقال نشرته صحيفة رودونج سينمون أن "موجات التفشي واسعة النطاق وبرامج التطعيمات المشوشة في دول أخرى تظهر أن اللقاحات ليست الحل النهائي".

وأضافت الصحيفة أن "الحالات في الدول الأخرى تقدم دليلا إضافيا بأن اللقاحات ليست الحل الشامل".

وذكرت الصحيفة أن بعض اللقاحات، التي اعتبرت فعالة للغاية، تسببت في آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك الوفاة، مما دفع العديد من الدول إلى التوقف عن استخدامها، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما حذرت من إمكانية إصابة أي شخص بفيروس كورونا حتى بعد تلقي التطعيم.

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت العام الماضي أن باحثيها يجرون تجارب إكلينيكية لتطوير لقاحات. ولم تعلن تقارير وسائل الإعلام الكورية الشمالية بعد ما إذا كانت قد نجحت في تلك التجارب أم لا.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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