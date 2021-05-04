الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بأخميم

غرق طالب
غرق طالب

لقي طالب في السادسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج مصرعه غرقا، أثناء استحمامه في نهر النيل لعدم إجادته السباحة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء مساعد المدير للشرق يفيد بتلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بغرق شخص بنهر النيل بناحية بندر أخميم / دائرة المركز.

وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق “مصطفي . م . ب” 16 سنة طالب ويقيم بذات الناحية بنهر النيل – وتم إنتشال الجثةونقلها لمشرحة المستشفي المركزي .

بسؤال والده “محمد . ب . ا” 50 سنة موظف – ويقيم بذات الناحية أقر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


وفي سياق متصل شنت أجهزة الأمن بسوهاج، حملات مكثفة بجميع أنحاء المحافظة وبخاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وإرتداء الكمامات.

وأسفرت الحملات التي جرت بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، عن ضبط 550 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات، وقاموا بسداد الغرامة المستحقة، كما تواصلت الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمقاهى بدائرة المحافظة، للتأكد من الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وأسفرت الحملات عن غلق 23 محل تجاري بأنشطه مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 20 مقهى لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 90 شيشة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها

سوهاج محافظة النيابة ضباط مصرع

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