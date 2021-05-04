خروج من السجن وطرد من الشقة.. تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل «ضل راجل»

كشفت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "ضل راجل"، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال وعدد كبير من الفنانين، عن كثير من الأحداث المختلفة، حيث خرج جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال من السجن بعد أن أثبت الضابط الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبد المغني براءته وكشف عن القاتل الحقيقي زينهم.

بينما خرج جلال من السجن أإلى منزله فورا ليكتشف أن زغلول الشخصية التي يقدمها الفنان مجدي فكري زوج شقيقته قام بطرد أسرته من الشقة بناء على حكم محكمة، وهو ما نفاه جلال نهائيا، مؤكدا أنه لم يقم ببيع الشقة لأي شخص بينما علم بما حدث من خاله الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد حلاوة بسرقة أمواله وغياب زوجته الشخصية التي تقدمها الفنانة ندي بهجت وهي شخصية شروق.

وضمن أحداث الحلقة استعد حازم الشخصية التي يقدمها الفنان محمد يسري للزواج من غادة الشخصية التي تقدمها الفنانة هدي الاتربي بينما لم يقام حفل الزفاف في الحلقة الثانية والعشرين علي أن يقام في حلقة اليوم الثلاثاء.

وكشفت الحلقة أيضا عن تعرض شهد لأمر ما بينما شوق المخرج أحمد صالح الجمهور لهذا الأمر حيث انهي الحلقة عند ذلك المشهد عندما تواجد جلال عند المقهي مع اهل الحارة.

وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

ويشارك في بطولة مسلسل ضل راجل كل من محمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، وأحمد حلاوة وعصام السقا وأحمد الحلواني ورباب ممتاز ونور اللبنانية ومحمد علي رزق ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين والفنانات.