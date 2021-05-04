ضبط 170 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حملة على محال بيع الأسماك المملحة والأسماك الطازجة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بأعياد الربيع.

وشملت الحملة التفتيش على محال بيع الأسماك الحية والمجمدة والمدخنة والمملحة في مدينة سوهاج، وأسفرت عن ضبط 170 كيلو جرام ملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تنفيذ الحملة بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري، وشملت الحملة الدكتور أحمد حمدي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري سوهاج، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بسوهاج.

ومن جهته أوضح مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ترفع درجات الاستعداد القصوى خلال أعياد الاقباط وأعياد شم النسيم.

وفي سياق متصل قال الدكتور إيهاب يوسف مدير غرفة أزمات كورونا، إن جميع الخطوط المخصصة لاستغاثات كورونا المستجد تعمل على مدار الساعة ويتم تلقي البلاغات عليها والاستجابة للمرضى.

وأضاف: أن الغرفة استقبلت على الخط الساخن المميكن المخصص لاستغاثات كورونا 72 مكالمة منها عدة مكالمات للاستفسار عن فيروس كورونا وإجراءات العزل المنزلي للمخالطين.

لذا تناشد مديرية الصحة بسوهاج الأهالي أن هذا الرقم مخصص للتبليغ عن الحالات وليس للاستفسار، وأن هناك عدة أرقام للاستفسار عن فيروس كورونا المستجد وإجراءات العزل المنزلي للمرضى والمخالطين خصصتها وزارة الصحة المصرية وهي (105) و(15335) أو خدمة الرسائل (1440).

وتابع: أننا لم نرصد إلا شكوى وحيدة منذ تفعيل العمل بهذا الرقم لمواطنة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعدم الرد.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، أن تلك الخطوط يتم متابعتها على مدار الساعة من الجهات الرقابية والمجتمعية للاطمئنان على تقديمها الخدمة المنوطة بها ومدى سرعة استجابتها للاتصالات الواردة.

وقدمت وكيل وزارة الصحة، أيضًا الشكر والتقدير لأعضاء غرفة الأزمات بمديرية الصحة بسوهاج على مجهوداتهم ومساعدتهم للمرضى وأنهم جنود المعركة البواسل وحثهم على بذل مزيد من الجهد من أجل وطنهم الغالي مصر و خدمة المرضى