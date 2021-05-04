الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ميسرة صلاح الدين: العمل مع نص عالمى مثل «الإخوة كارامازوف» تحدٍ كبير

ميسرة صلاح الدين
ميسرة صلاح الدين

يستقبل المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية٬ في التاسعة والنصف مساء بعد غد الخميس٬ العرض المسرحي "لعنة كارامازوف"٬ للكاتب والشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين.

عرض "لعنة كارامازوف" تقدمه الفرقة القومية لمحافظة الإسكندرية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهو رؤية عصرية جديدة  للكاتب والشاعر ميسرة صلاح الدين عن رواية الإخوة كارامازوف للأديب الروسي الشهير فيودور ديستوفيسكي ومن إخراج محمد عبد المنعم.

يعتمد من خلالها الكاتب ميسرة صلاح الدين على تقديم أربعة شخصيات نسائية تتجسد في الأم وبناتها اللاتي يهربن من الواقع الأجتماعي ومن قسوة الأب ونزواته المتكررة إلي منزل قديم، ولكنهن يجدن أنفسهن في مواجهة أشباح الماضي الذي لم ينتهِ، فتضطررن إلى مواجهته والتغلب عليه حتى تستطيعن استئناف حياتهن.

عرض "لعنة كارامازوف" من تمثيل محمد على، زيزى محمود، أحمد إسماعيل، ماجى أحمد، نور القاضى، سارة إبراهيم، إبراهيم أبو الوفا، محمود فيشر، محمد المصرى، خالد إسماعيل، إنجى مصطفى، مصطفى جمال، ديكور وملابس وليد السباعى، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان محمد مصطفى، دراما حركية محمد علاء.

ويستمر تقديم عرض "لعنة كارامازوف"٬ حتى 8 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وعن العرض المسرحي "لعنة كارامازوف"٬ قال مؤلف العرض الكاتب ميسرة صلاح الدين٬ في تصريحات خاصة لــ"الدستور": كان العمل مع نص عالمي مثل الإخوة كارامازوف يمثل تحديا كبيرا وكنت أرغب في إعادة تقديم روح الرواية برؤية معاصرة تواكب روح العصر الحديث وكذلك قضايا المجتمع الشرقي الذي تختلف كثيرا في الشكل والمضمون عن هموم وصراعات المجتمع الروسي الذي خرجت من أجوائه شخصيات الرواية، ولذلك لجأت لإضافة شخصيات جديدة تتمثل في أم تهرب من قسوة زوجها وخيانته ونزواته المستمرة هي وبناتها فيجدن أنفسهم في قصر تسكنه أشباح الماضي٬ فيدور بينهم صراع حسي ونفسي يعبر عن علاقه أبناء كارامازوف وأبيهم التي أدت للصراع بينهم وعلاقة الأم وبناتها مع الأب الخائن المستبد.

وأكد ميسرة صلاح الدين مؤلف عرض "لعنة كارامازوف": وقد نجح فريق العمل في تقديم تلك الرؤية باستخدام عناصر العرض المسرحي المتمثلة في الرؤية التشكيلية والديكورات٬ إلى جانب الاستعراضات الراقصة والإضاءة التي عبرت عن الصراع النفسي بين الأم وبناتها وبين أشباح كاراكازوف.

يشار إلى أن ميسرة صلاح الدين مؤلف عرض "لعنة كارامازوف"٬ شاعر سكندري٬ صدر له عدد من المسرحيات الشعرية منها: جراج الأوبرا٬ ترام الرمل٬ بنادورا. ودواوين: حرب الردة٬ الأسد الحلو٬ أرقام سرية٬ شباك خجل٬ أنا قلبى فارس. وله ترجمات منها: مائة عام على وعد بلفور٬ الناقوس الزجاجي٬ العودة٬ الجبل العميق٬ وغيرها.    

 

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ميسرة صلاح الدين الأخوة كارامازوف وعد بلفور الناقوس الزجاجي حرب الردة

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