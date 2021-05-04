إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى سوهاج

شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة؛ بسبب خلافات المصاهرة، نتج عنها إصابة عامل ومحاسب برش خرطوش بالذراع والظهر، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وآخر بجرح بفروة الرأس وجرى نقله لمستشفى أخميم المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية دائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنها بين كلًا من: طرف أول «فتوح.ح.م.ا» 53 سنة عامل مصابًا برش خرطوش بالذراع الأيمن، «إسلام.م.ع.ح» 26 سنة محاسب مصابًا برش خرطوش بالظهر، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وطرف ثان «هيثم.ع.ا.ع» 26 سنة نجار مصابًا مصابًا بجرح بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى أخميم المركزي، والطرفان أبناء عمومة، ويقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش عيار 12، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدي لحدوث إصابتهما بسبب خلافات المصاهرة .

وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.