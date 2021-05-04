الأرجنتين تجمع أكثر من مليارى دولار من «ضريبة كوفيد»

تمكنت الأرجنتين من جمع أكثر من ملياري دولار من الضريبة على الثروة التي فرضت لمرة واحدة فقط بهدف تأمين تمويل لشراء الإمدادات الطبية ومساعدة الشركات الصغيرة المتضررة جراء وباء فيروس كورونا، وفق ما أعلنت الحكومة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت هيئة الضرائب الفدرالية في الارجنتين "أفيب" إن نحو 80 بالمئة من الأثرياء الذين استهدفتهم الضريبة والبالغ عددهم 12 ألف شخص دفعوا ما يستحق عليهم لتبلغ العائدات نحو 2,25 مليار دولار.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر في ديسمبر فرض ما يسمى "مساهمة تضامنية" على الأرجنتينيين الذين تتجاوز ثروتهم 200 مليون بيزوس (نحو 2,1 مليون دولار).

وهدف الإجراء الى جمع الأموال لشراء الإمدادات الطبية لعلاج كوفيد-19 والوقاية منه ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة وتمويل المساعدات الاجتماعية وتوفير الغاز الطبيعي للأشخاص خارج شبكة الطاقة.

وقالت رئيسة "أفيب" مرسيدس ماركو ديل بونت "الموارد التي تتم جبايتها ستكون ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية التي سببها الوباء".

وأشارت هيئة الضرائب الى ان نحو ثلاثة آلاف شخص تخلفوا عن الدفع، حيث تم تحويل نحو 200 منهم الى المحاكم لإثبات أنهم غير خاضعين لهذه الضريبة.

ومن بين هؤلاء العديد من رجال الأعمال والمشاهير مثل نجم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابق كارلوس تيفيز الذي يلعب الآن مع فريق "بوكا جونيورز".

والأرجنتين من الدول التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من ثلاثة ملايين إصابة وأكثر من 64 ألف وفاة.

وأدى الوباء الى تفاقم معدل الفقر المرتفع أساسا في البلاد التي تشهد ركودا منذ عام 2018.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.