المغرب.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المغرب بشكل ملموس إذ سجلت المملكة 56 إصابة نزولا من 294 إصابة رصدت أمس.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 511912 إصابة.

بينما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 9032 بعد تسجيل أربع وفيات اليوم.

أما حالات الشفاء فارتفعت إلى 498624 حالة، بعد تماثل 209 حالات للشفاء اليوم.

وكان المغرب أعلن اليوم اكتشاف أول حالتي إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من الفيروس، وقالت وزارة الصحة المغربية إن الحالتين سجلتا لدى وافد ومخالط له من جنسية أجنبية مقيم في المغرب.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الإصابتين سجلتا في مدينة الدار البيضاء، وأكدت أنه تم تكفل الحالتين ومخالطيهما "وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة".

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 152.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و335062.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.