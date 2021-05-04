الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق التهم 3 أحواش فى مديتة طهطا سوهاج

حريق
حريق

التهمت السنة النيران قبل قليل، حوش مواطن بقرية الخزاندارية دائرة مركز طهطا، شمالي محافظة سوهاج، وامتد لحوشين مجاورين، بسبب حدوث ماس كهربائي، تم الدفع بـ 3 سيارات  إطفاء وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات 

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بنشوب حريق بحوش، بقرية الخزندارية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وتم الدفع بـ 3سيارات إطفاء وتبين نشوب الحريق بحوش  ملك السيد ع.م 45 عام، عامل، وامتد لحوشين مجاورين ملك كلا من محمود ع.ب 40عام، مزارع، أحمد ه.س 41 عام، مزارع، ويقيمون بذات الناحية، تم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية بمساعدة الأهالي.
كما أشارت التحريات إلى نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد الاحواش أسفر الحريق عن تلفيات بافلاق النخيل وكميات من البوص، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

أمن سوهاج شرطة النيابة سيارات

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى مقتل لواء شرطة فى الساحل بشبرا

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

جحيم في دار السلام.. 4 جثث «متفحّمة» بانفجار «أنابيب الفرن» (صور)

«البترول» تكشف تفاصيل كسر خط غاز ترسا بالجيزة

أطباء يحذرون من «الموجة الثالثة»: الفيروس سريع الانتشار

إسرائيل تعلن استئناف محادثات ترسيم الحدود مع لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة إسرائيلية سابقة تصف نتنياهو بـ«الديكتاتور الذى تحركه شهوة السلطة»

المستوطنون يصعدون هجماتهم.. اعتقال 20 من الضفة واستهداف الصيادين في غزة

إسرائيل: إصابات جديدة بطفرات كورونا البرازيلية والتشيلية والهندية