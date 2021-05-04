السيطرة على حريق التهم 3 أحواش فى مديتة طهطا سوهاج

التهمت السنة النيران قبل قليل، حوش مواطن بقرية الخزاندارية دائرة مركز طهطا، شمالي محافظة سوهاج، وامتد لحوشين مجاورين، بسبب حدوث ماس كهربائي، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بنشوب حريق بحوش، بقرية الخزندارية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وتم الدفع بـ 3سيارات إطفاء وتبين نشوب الحريق بحوش ملك السيد ع.م 45 عام، عامل، وامتد لحوشين مجاورين ملك كلا من محمود ع.ب 40عام، مزارع، أحمد ه.س 41 عام، مزارع، ويقيمون بذات الناحية، تم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية بمساعدة الأهالي.

كما أشارت التحريات إلى نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد الاحواش أسفر الحريق عن تلفيات بافلاق النخيل وكميات من البوص، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.