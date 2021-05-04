الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

آمون مرتضى يعلن التجهيز للعمل فى القطاع الثالث بطريق سيوة مطروح

طريق سيوة مطروح
طريق سيوة مطروح

أكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح، أنه تم التجهيز للبدء فى العمل بالقطاع الثالث من طريق سيوة مطروح بداية من علامة الكيلو 100 إلى الكيلو 150.

وأشار "مرتضى"، في بيان إعلامي له، إلى أن طول القطاع يبلغ 50 كيلو وبتكلفة استثمارية 420 مليون جنيه للقطاع الواحد، مؤكدا على أن جميع الأعمال تتم تحت إشراف نخبة متميزة من المهندسين والفنيين والإداريين بالجهاز.

وأوضح أن مشروع الرصف الخرسانى لازدواج طريق سيوة مطروح أول وأكبر طريق خرسانى فى الساحل الشمالى الغربى مقسم إلى 6 قطاعات وبطول ٥٠ كيلو  لكل قطاع، مؤكدا على أنه جارٍ العمل حاليا في القطاع الثالث.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تابع أعمال ازدواج طريق سيوة، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بتنمية واحة سيوة، مشيرا إلى أنه يتم استخدام  تكنولوجيا جديدة فى رصف وتوسيع طريق سيوة لأول مرة فى الساحل الشمالي الغربي.

وأوضح  اللواء مهندس آمون مرتضى أنه يتم الاستعداد لبدء أعمال الطبقة الخرسانية لأول وأكبر طريق فى المنطقة الغربية، وهو ازدواج طريق سيوة مطروح، ومن المنتظر الانتهاء من القطاع الأول بطول ٥٠ كم  أول عام ٢٠٢٢ وعرض الحارات ١٢ مترًا من الخرسانة، وبتكلفة ٤٢٠ مليون جنيه.

وأوضح ان هناك شركتين تعملان فى القطاع، والطريق مقسم إلى ٦ قطاعات وكل قطاع بطول ٥٠ كم، وجارٍ طرح القطاع الثاني وتتوالى أعمال الطرح من بداية العام المالي تباعا، وان جميع الأعمال تتم بإشراف وتنفيذ مجموعة متميزة من المهندسين والفنيين بالجهاز وباستخدام معدات وتكنولوجيا جديدة لأول مرة في المنطقة الغربية.

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طريق سيوة مطروح مطروح جهاز تعميرالساحل امون مرتضي ازدواج طريق سيوة

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آمون مرتضى يعلن التجهيز للعمل فى القطاع الثالث بطريق سيوة مطروح

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