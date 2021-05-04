أسعار الدواجن في الأسواق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 4-5-2021

يقدم موقع " الدستور " في هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الثلاثاء 4-5-2021.

أسعار الدواجن في الأسواق

استقرت بورصة أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 4-5-2021



أسعار الدواجن البيضاء

جاءت أسعار الدواجن البيضاء عند مستوي 31 و 32 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن البلدى 43 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 38 جنيهًا.

و وصل سعر كبد الدجاج إلى 45 جنيهًا.

و بلغ سعر كيلو البانيه نحو 80 جنيهًا.

و صل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 42 جنيهًا.

و بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 70 جنيهًا.

أما سعر الكيلو جرام من الوراك وصل إلى 39 جنيهًا.

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أسعار الكتاكيت في السوق المحلي اليوم

بلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات .

و سجل سعر الكتكوت في شركة الوطنية 6 جنيهات بدلا من 10.75 جنيه.

و العناني 6 جنيهات بدلا من 9.75 جنيه.

و بلغ سعر الكتكوت في شركة المراعي بنحو 3.5 جنيه والإسكندرية 5.5 جنيه ، والقاهرة بسعر 3.75 جنيه .

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 2.75 إلى 3 جنيهات.

و الكتكوت الساسو من 2 إلى 2.25 جنيه.

و الكتكوت البلدي من 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار البط اليوم

و سجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، و يبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط ويصل عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

أسعار الرومى اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 47 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.