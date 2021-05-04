«البترول» تكشف تفاصيل كسر خط غاز ترسا بالجيزة

قالت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فى بيان لها منذ قليل، إنه ورد بلاغ لغرفة طوارئ عمليات منطقة العمرانية بوجود كسر في ماسورة غاز في شارع ترسا بجوار كوبري ترعة المريوطية.

وعلى الفور تم توجيه أطقم الطوارئ والشبكات المختصة، وبالوصول لموقع الحادث تبين وجود كسر بماسورة ضغط عالي نتيجة أعمال مقاول لإنشاء كوبري دون التنسيق مع الشركة، وتم التأمين وجارٍ الإصلاح وعمل اللازم.

لا توجد خسائر فى الأرواح أو المعدات

وأشار البيان إلى أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات بشرية أو خسائر في المعدات، ولم تقطع الشركة الخدمة عن المنطقة.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها كسر ماسورة غاز بشارع ترسا بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية غربي المحافظة دون نشوب حريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء كما جرى التنسيق مع رجال الحي وشركة الغاز، وجارٍ إصلاح الكسر.

كما استدعت النيابة عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حول طبيعة الحادث، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على تسرب غاز محدود بمنطقة الهرم، دون وقوع أي إصابات.

وبعمل التحريات وسؤال الأهالي حول الواقعة، تبين أن لودر ضخما مر بشارع الثلاثيني من أعلى ماسورة الغاز الأمر الذي أدى لكسرها ووقوع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.