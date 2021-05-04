نائب محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى العام بناصر لمتابعة انتظام الخدمة الطبية (صور)

زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف مستشفى ناصر العام، وذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، خاصة في ظل جهود مواجهة تداعيات كورونا.

يرافقه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب الوقائي بالمديرية، الدكتور عمرو نادي مدير المستشفى.

وتفقد نائب المحافظ قسم الاستقبال لمتابعة بعض الحالات المحولة من من مستشفيات الفرز من الحميات والصدر لحجزها بالمستشفى، وقسمى العناية المتوسطة بالدور الثاني بطاقة 20 سريراً والعناية المركزة بالطابق الثالث بقوة 11 سريراً ، والأقسام الداخلية بالطابقين الرابع والخامس وتبلغ طاقتها الاستيعابية 62 سريراً.

واطمأن على توافر الأدوية ومخزون الأكسجين والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية،فضلا عن متابعة انتظام الخدمة المقدمة بها، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة التزام العاملين كافة بالمستشفى، بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي لتقديم الخدمة، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة في خطتها للتعامل مع تداعيات الفيروس

وأكد نائب محافظ بنى سويف على استمرارية التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين كافة بالمستشفى، وكذلك المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية، من عدوى الفيروس، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للجهود المبذولة في هذا الشأن. لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات والظروف.

يذكر أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد عقد اجتماعًا مع مديري المستشفيات المركزية والعامة والنوعية،لمتابعة سير المنظومة الصحية داخل المستشفيات الحكومية، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بالخطة التي تنفذها المحافظة للتعامل مع جائحة كورونا،في اطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن.

المستشفى العام بناصر

المستشفى العام بناصر

المستشفى العام بناصر

المستشفى العام بناصر