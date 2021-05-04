2 مليون و400ألف تحصيلات الأوقاف خلال يومين في المحافظات

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجميع قيادات هيئة الأوقاف على مستوى الديوان وجميع مديري مناطق الهيئة ووكلائها على مستوى الجمهورية، بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.



وخلال اللقاء ناقش الوزير مع قيادات الهيئة كل ما يتصل باستراتيجية العمل بهيئة الأوقاف، ولا سيما ما يتصل بالحفاظ على أعيان الوقف وحسن استثمارها واستيداء حقوقها وتطوير منظومة العمل الإداري والتواصل التكنولوجي والتحول الرقمي بالهيئة.

وأكد وزير الأوقاف، أن ما نقوم به من خدمة مال الوقف خلال شهر رمضان عبادة تؤجر عليها ، فالعبادة لا تقتصر على الصلاة والقيام والذكر فقط .

وكشف وزير الأوقاف، أن جهود تحصيل مناطق الأوقاف على مستوى الجمهوريه خلال اليومين الماضيين اسفرت عن جمع 2 مليون و400 الف جنيه وأن إجمالي ما تم تحصيله خلال الخمسة ايام الاجازة التي اقرتها الحكومة بلغت 6 مليون و200 الف جنيه. وهو ما يعكس كم المجهود المبذول من العاملين بمناطق الهيئة على مستوى الجمهورية لتحصيل الإيرادات من المستأجرين .

وأعلن وزير الأوقاف أن اجمالي ما تم تحصيله خلال شهر أبريل بلغ 205 مليون جنيه بزيادة 22 مليون جنية عن نفس الشهر من العام الماضي.

وكشف جمعة، عن تمكن الهيئة من استرداد عدد كبير من أصولها بقيمة نحو 876 مليون جنيه وتم استلامها بعد نزاع قضائي أو بعد العثور على الحجة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، موضحا انه ومنذ توليه الوزارة و حتى الآن بلغ إجمالي ما تم استرداده أصول وقفية مقدرة بحوالى 7 مليار و600 مليون جنيه".



وأعلنت وزارة الأوقاف، نجاح هيئة الأوقاف المصرية فى تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضى، بلغ نحو 205 مليون جنيه بزيادة 22 مليون جنيه عن نظيره من العام السابق بنسبة تقدر بنحو 12% ، في حين بلغ إجمالي نمو هيئة الأوقاف (22.2%) نموًا في الإيرادات والأرباح في العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020 / 2021م ، مقارنة بنفس المدة من العام المالي السابق 2019 / 2020م.



وخلال الاجتماع كرم وزير الأوقاف كلا من:" أحمد عبد العزيز الدرديري - مدير منطقة بني سويف، محمد محسب - مدير منطقة الوادي الجديد، جمال معوض - مدير منطقة السويس، مصطفى عبد الموجود - مدير منطقة المنوفية"، وذلك لجهود مناطقهم في التحصيل عن شهر إبريل ، حيث حققوا المستهدف وزيادة ، كما كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مدير مديرية أوقاف بني سويف الشيخ صفوت نظير لجهوده في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1442هـ / 2021م