الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

2 مليون و400ألف تحصيلات الأوقاف خلال يومين في المحافظات

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجميع قيادات هيئة الأوقاف على مستوى الديوان وجميع مديري مناطق الهيئة ووكلائها على مستوى الجمهورية، بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.

 
وخلال اللقاء ناقش الوزير مع قيادات الهيئة كل ما يتصل باستراتيجية العمل بهيئة الأوقاف، ولا سيما ما يتصل بالحفاظ على أعيان الوقف وحسن استثمارها واستيداء حقوقها وتطوير منظومة العمل الإداري والتواصل التكنولوجي والتحول الرقمي بالهيئة.

وأكد وزير الأوقاف، أن ما نقوم به من  خدمة مال الوقف  خلال شهر رمضان عبادة تؤجر عليها ، فالعبادة لا تقتصر على الصلاة والقيام والذكر فقط .

وكشف وزير الأوقاف، أن جهود تحصيل مناطق الأوقاف على مستوى الجمهوريه خلال اليومين الماضيين اسفرت عن جمع 2 مليون و400 الف جنيه وأن إجمالي ما تم تحصيله خلال الخمسة ايام الاجازة التي اقرتها الحكومة بلغت 6 مليون و200 الف جنيه. وهو ما يعكس كم المجهود المبذول من العاملين بمناطق الهيئة على مستوى الجمهورية لتحصيل الإيرادات من المستأجرين .

وأعلن وزير الأوقاف أن اجمالي ما تم تحصيله خلال شهر أبريل بلغ  205 مليون جنيه بزيادة 22 مليون جنية عن نفس الشهر من العام  الماضي.

وكشف جمعة، عن تمكن الهيئة من استرداد عدد كبير من أصولها بقيمة نحو  876 مليون جنيه وتم استلامها بعد نزاع قضائي أو بعد العثور على الحجة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، موضحا انه ومنذ توليه الوزارة و حتى الآن بلغ إجمالي ما تم استرداده أصول وقفية مقدرة بحوالى 7 مليار و600 مليون جنيه".


وأعلنت وزارة الأوقاف، نجاح هيئة الأوقاف المصرية فى تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضى، بلغ نحو 205 مليون جنيه بزيادة 22 مليون جنيه عن نظيره من العام السابق بنسبة تقدر بنحو 12% ، في حين بلغ إجمالي نمو هيئة الأوقاف (22.2%) نموًا في الإيرادات والأرباح في العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020 / 2021م ، مقارنة بنفس المدة من العام المالي السابق 2019 / 2020م.


وخلال الاجتماع كرم وزير الأوقاف كلا من:" أحمد عبد العزيز الدرديري - مدير منطقة بني سويف، محمد محسب - مدير منطقة الوادي الجديد، جمال معوض - مدير منطقة السويس، مصطفى عبد الموجود - مدير منطقة المنوفية"، وذلك لجهود مناطقهم في التحصيل عن شهر إبريل ، حيث حققوا المستهدف وزيادة ، كما كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مدير مديرية أوقاف بني سويف الشيخ صفوت نظير لجهوده في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1442هـ / 2021م

هيئة الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تحصيلات الهيئة

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى مقتل لواء شرطة فى الساحل بشبرا

جحيم في دار السلام.. 4 جثث «متفحّمة» بانفجار «أنابيب الفرن» (صور)

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

أطباء يحذرون من «الموجة الثالثة»: الفيروس سريع الانتشار

«البترول» تكشف تفاصيل كسر خط غاز ترسا بالجيزة

مصدر أمنى: أحداث الاختيار 2 واقعية.. والضباط يؤهلون أسرهم لتلقي خبر استشهادهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

المستوطنون يصعدون هجماتهم.. اعتقال 20 من الضفة واستهداف الصيادين في غزة

إسرائيل: إصابات جديدة بطفرات كورونا البرازيلية والتشيلية والهندية

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو «اليونسيف» لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال