«أميرة رضا» تشدو بأغانى كبار نجوم الطرب فى ختام «هل هلالك»

اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، أمس الإثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وأحيت حفل الختام الفنانة " أميرة رضا" بباقة متنوعة من أشهر أغاني كبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربي.

وتغنت الفنانة " أميرة رضا" بأشهر أغاني فنان الشعب سيد درويش، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والموسيقار محمد فوزي، والفنانة شادية، والفنان عبد الحليم حافظ، والفنانة فيروز، منها " طير بينا ياقلبي، ياحبيبي عود لي تاني، ياورد على فل وياسمين، سالمة ياسلامة، الحلوة دة قامت تعجن من الفجرية، إن راح منك ياعين، شغلوني، الفن، شايف البحر شو كبير"، واختتمت الحفل بأغنية تعيشي يابلدي.

وعرض في بداية الليلة، آخر ليالي مشاركة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وودع جمهور هل هلالك من الأطفال ركن الطفل وورشه الفنية، التي أقيمت تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، طوال فترة البرنامج، وكانت ورشة اليوم حول كيفية عمل باقة من الورود، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على الجمهور.

يذكر أن فعاليات البرنامج الرمضاني هل هلالك، والذي تنظمه وزارة الثقافة في نسخته الخامسة حفلت بالعروض الفنية المختلفة، ومنها ما قدمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، وحفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هاني النابلسىي، والتي تضمنت باقة من أشهر استعراضاتها الفنية، منها على سبيل المثال "الموشح الأندلسي، أغاني البنات، دبكة المجوز، فتوات قبلي، الحجالة، الحصان، التنورة، العصا"، وغيرها من الفعاليات التي أمتعت جماهير ساحة الهناجر، بالإضافة لفعاليات السيرك القومي وغيرها.

فعاليات هل هلالك

فعاليات هل هلالك

فعاليات هل هلالك

فعاليات هل هلالك