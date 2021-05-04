إصابة شخصين إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المحاميد بإدفو

شهدت قرية المحاميد بالحجز بحري بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وقوع مشاجرة بين الأهالي استخدموا خلالها الأسلحة النارية ''الخرطوش''، ما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقى مرفق الإسعاف في أسوان، إخطارًا يفيد وقوع مشاجرة بين الأهالى استخدموا خلالها الأسلحة النارية '' الخرطوش''، بقرية المحاميد بالحجز بحري، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلي الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

كما توجهت القيادات الأمنية إلي مكان البلاغ لفض المشاجرة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأعادة السيطرة على القرية بأكملها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والتعرف على الأسباب وراء ذلك.