الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد القطارات في مصر اليوم الثلاثاء 4-5-2021

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

تعرف على مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 4-5-2021، خلال التقرير الذي يحتوى على جميع مواقيت القطارات المتجهة إلى الوجه القبلى، والوجه البحرى.

تعرف على مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء ٤-٥-٢٠٢١

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد القطارات، وتنشر هيئة السكك الحديدية بيان يومي عن مواعيد القطارات نستعرض كافة المعلومات بالتفاصيل عن المواعيد، في تقرير يومي. 

 

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم 

- قطار رقم ١٩٠٢ القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة ١:٢٠ صباحا. 

- قطار رقم ٩٣٤ الإسكندرية الأقصر، موعد قيامه الساعة ١:١٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٧٠ بورسعيد سوهاج، موعد قيامه الساعة ٣ مساء. 

- قطار رقم ٩٩٠ القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة ٤ مساء. 

- قطار رقم ٢٠٠٦ القاهرة أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة ٥:١٥ مساء.

- قطار رقم ٩٩٦ القاهرة أسوان، موعد قيامه من الساعة ١٠ مساء.

- قطار رقم ٨٩٠ القاهرة سوهاج، موعد قيامه الساعة ١١:٣٠ مساء. 

- قطار رقم ٨٧١ أسيوط القاهرة، موعد قيامه الساعة ٣:١٥ مساء.

- قطار رقم ٨٥ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ٤:١٠ صباحا.

- قطار رقم ٨٩ أسوان الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ صباحا. 

- قطار رقم ٩٩١ سوهاج القاهرة، موعد قيامه الساعة ٨:٢٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٨٧ الأقصر القاهرة، موعد قيامه الساعة ١٠:١٥ صباحا.

- قطار رقم ٨٩١ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ٣ مساء.

- قطار رقم ٩٨٣ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ٤:٢٠ مساء.

تعرف على مواقيت قطارات الوجة البحرى اليوم

- قطار رقم ٩١٦ الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة ٢ ظهرا.

- قطار رقم ٩١٨ الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة ٣ ظهرا.

- قطار رقم ٩٢٢ الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة ٣:١٥ مساء.

- قطار رقم ١١٨ الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة ٥:٢٠ مساء.

- قطار رقم ٩٢٦ الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة ٧ مساء.

- قطار رقم ٩٣٤ الإسكندرية أسوان، موعد قيامه الساعة ١٠ مساء.

مواعيد القطارات الوجه القبلي الوجه البحري قطارات الصعيد مواقيت القطارات

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